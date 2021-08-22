205 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين، و75 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 230837 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم، أنه تم فحص 20883 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2453234 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 2791 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 601 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 248 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في قطر 227445 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 20381 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 4252387 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

انخفاض معدل الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بالجائحة وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا "كوفيد-19" في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه رغم انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر، باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة، خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا في قطر اللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية بدأت يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الماضي، وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر المقبلة.

كما أوضحت أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة، التي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وشددت الوزارة على أنه من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.