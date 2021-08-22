رحلة «نور» من التجارة لـ«حقائب الكروشية» (صور)

تتميز بلمستها الجميلة على الحقائب التى تصنعها من الكروشية، ورغم أنها تخرجت من كلية تجارة إلا أن هوايتها للفن جعلتها تبدع فى عمل حقائب بالكروشية.

تقول نور طلعت البالغة من العمر 34 عامًا وهى أم لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات إنها كانت تحلم بدخول كلية الفنون الجميلة، ولكن القدر جعلها تدخل كلية التجارة.

رحلة «نور» من التجارة لـ«حقائب الكروشية»

وأضافت لـ«الدستور» أنها بدأت مشروعها منذ 2018: «نفسي طبعا أفتح الجاليري بتاعي والبراند بتاعي يكون براند منافس ومعروف وبيطلب بالاسم».

وتابعت بقولها: «أحب الخياطة والإبداع والابتكار منذ الصغر، وكنت مهتمة بالرسم عندما بلغت سن العاشرة حتى عشقت الكروشية، وتعلمت الرسم بالصلصال والنحت والتطريز، وعرفت أنواعا كثيرة من الفنون حتى أتقنت أغلبها، لكنني في الواقع كنت أهوى تعلمها لأدمجها سويًا لأبتكر فكرة جديدة وقطعة مميزة لم يفعلها أحدًا من قبل».

رحلة «نور» من التجارة لـ«حقائب الكروشية»

وواصلت بقولها: «الحقائب التى أصنعها عبارة عن خوص وكورشية ويتم الرسم عليها، وبحب أجمع كل أنواع الفنون مع بعضها لبعض».

وأشارت إلى أنها بدأت مشروعها من خلال الإنترنت ودشنت صفحة تعرض من خلالها المنتجات الخاصة بها أونلاين، وتحلم الآن أن يكون اسمها براند مصري كبير يكون له سمعته فى مصر وحول العالم أيضًا.

رحلة «نور» من التجارة لـ«حقائب الكروشية»

وعن تعليمها لصنع هذه الحقائب تقول: «اليوتيوب ساعدني كثيرًا وأصبحت أنفذ الكروشيه ثم أقوم بالرسم عليه في النهاية، وأوفق بين العمل والبيت»، مؤكدة أنها تخصص وقتا لطفلها وبيتها وتخصص وقتا لهوايتها.