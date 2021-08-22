رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، على تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021، وذلك عبر محركات البحث الإلكترونية.

مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021

وتحاول "الدستور" من خلال هذا المقال، مساعدة الطلاب على الحصول على المعلومات التي يبحثون عنها فيما يخص تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021.

تنسيق الكليات العسكرية 2021

تنسيق الكلية الحربية 2021

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي، على ألا يزيد سن المتقدم في أول نوفمبر المقبل عن 21 سنة، وذلك بمجموع نجاح 70% فأكثر.

كما تقبل الكلية، حملة المؤهلات من تخصصات "التربية الرياضية، التجارة، الحقوق، الزراعة، اللغات تخصصات انجليزي وعبري وروسي وفرنسي وصيني، العلوم بجميع تخصصاتها، حاسبات وتكنولوجيا معلومات، ألسن بجميع التخصصات، واللغات والترجمة بجميع التخصصات، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام والصحافة، الآداب إعلام وعلم نفس".

ويشترط في المتقدم من تلك الكليات، أن يكون تقديره جيد، وألا يزيد سنه في أول نوفمبر المقبل عن 24 سنة، وأن يكون المؤهل العلمي قد تم الحصول عليه في عامي 2020 أو 2021، وأن تكون مدة الدراسة عامين لحملة المؤهلات.

تنسيق الكلية البحرية 2021

تقبل الحاصلين على الثانوية العامة في شعبتي الرياضيات والعلوم، والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، على ألا يزيد سن المتقدم في أول نوفمبر المقبل عن 21 عاماً، وذلك بمجموع 70% فأكثر، وأن يجيد الطالب المتقدم للكلية السباحة.

كما تقبل الكلية، حملة مؤهلات هندسة في تخصصات الحاسبات، القوى الكهربائية، القوى الميكانيكية، الاتصالات والإلكترونيات، الميكاترونيك، هندسة بناء السفن، الهندسة التطبيقية بتقنية النانو، مع عدم قبول خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة عدا خريجي تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول فأعلى، وألا يزيد عمره عن 25 عاماً في أول نوفمبر المقبل.

وتقبل الكلية أيضا، حملة مؤهلات تخصصات العلوم من «الفلك، والأرصاد الجوية، والفضاء، والفيزياء، والرياضيات، والحاسبات، والكيمياء، وعلوم البحار»، فضلاً عن تخصصات التربية الفيزياء والكيمياء والرياضيات، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى، وألا يزيد عمره عن 24عاماً في أول نوفمبر المقبل، على أن تكون الدراسة لعامين لحملة المؤهلات.

تنسيق الكلية الجوية 2021

تقبل الحاصلين على «الثانوية» بمجموع 65% فأكثر، على ألا يزيد السن عن 21 عاماً في أول نوفمبر المقبل.

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2021

تقبل الحاصلين على الثانوية من شعبة الرياضية، والثانوية الأزهرية من شعبة علمي، والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بمجموع 92% فأكثر، على ألا يزيد السن في أول نوفمبر على 21 عاماً.

تنسيق كلية الدفاع الجوي 2021

تقبل الحاصلين على الثانوية العامة من شعبة الرياضيات فقط، و«الأزهرية» والشهادات المعادلة من القسم العلمي، على أن يكون الطالب حاصل في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، وألا يزيد عمره في أول نوفمبر المقبل عن 21عاماً، بمجموع 85% فأكثر.

تنسيق كلية الطب للقوات المسلحة 2021

تقبل الحاصلين على الثانوية العامة من شعبة العلوم، و«الأزهرية» والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بمجموع 96% فأكثر، وألا يزيد عمره عن 21 عاماً في أول نوفمبر المقبل.

تنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة 2021

يقبل الحاصلين على الثانوية من شعبتي الرياضيات والعلوم، و«الأزهرية» من القسم العلمي، والحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات «الميكانيكا– الكهرباء» فقط.

كما يقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، وطبقا للشروط والتخصصات والشُعب التي تُقبل بالمعهد، و الطلبة المقيدين في دراسات شهادات أعلى من الشهادات المذكورة بشرط استيفاء شرط السن في المجالين الهندسي والتكنولوجي، على ألا يزيد عمره في أول نوفمبر المقبل عن 21 عاماً للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام ثلاث سنوات، وألا يزيد على 22 سنة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، وألا يزيد السن على 23 سنة للطلبة المقيدين في الدراسات الأعلى، وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر والثانوية الصناعية 75% فأكثر.

مواعيد فتح باب التقديم للكليات والمعاهد العسكرية 2021

تم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة (فقط) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 يوليو، وذلك حتى الخميس 9 سبتمبر، على أن يتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، والمعهد الفني للقوات المسلحة على موقع تنسيق الكليات العسكرية من هنا.

واعتباراً من يوم السبت 10 يوليو، حتى الثلاثاء 7 سبتمبر، على أن يتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد، حرصاً على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا.

كما سيتمّ إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات، ويضم الموقع الإلكتروني السابق المستندات المطلوب تجهيزها، وأماكن استخراجها، مع السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظراً لأن استخراجها يتطلب وقتاً طويلاً قد يؤدي للتأخير، وتعطيل إجراءات القبول.