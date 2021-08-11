الخميس 12 أغسطس 2021
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الدين لله

لخريجى الكليات الشرعية.. «الإفتاء» تعلن فتح باب الالتحاق للدراسة بموقع إعداد المفتين

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن مد باب تلقي طلبات الالتحاق للدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد التابع لدار الإفتاء المصرية الدفعة العاشرة - المجموعة الثانية - للعام الدراسي 2021/ 2022، لخريجي الكليات الشرعية، حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت دار الإفتاء في بيان اليوم، إنه يشترط في المتقدم للدراسة أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى الكليات الشرعية التابعة لجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأوراق المطلوبة هي: صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية (للمصريين) وصورة جواز السفر لغير المصريين، وعدد (6) صور شخصية، وطلب التحاق من المتقدم أو السفارة التابع لها باسم مفتي جمهورية مصر العربية، وصور (الشهادة / الشهادات) العلمية التي حصل عليها موثقة أو مستخرج رسمي منها، والسيرة الذاتية، وأشارت إلى أنه سيتم الاطلاع على الأصول وقت التقديم، كما يجب أن تكون كل الأوراق لغير المصريين موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية.

جدير بالذكر أن الدراسة بالموقع كما حددتها دار الإفتاء مجانية، وأن الموقع يقدم نظاما تأهيليا وتدريبيا على الإفتاء باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني على الأسس العلمية الدقيقة والمعايير التربوية الحديثة ومدة الدراسة ثلاث سنوات وتشرف عليه لجنة من كبار علماء الأزهر الشريف ، كما تقدم المستندات من خلال استمارة التقدم "إلكترونيًا" فقط.

لمراجعة الشروط والمتطلبات، يرجى مراجعة الرابط التالي: اضغط هنا

https://ifta-learning.net/joinus?fbclid=IwAR2z1dYj_9QGt3FRhVpZVHSda23J6tp15TDEji64dpHbxhUlpVrGTVPX4lQ

 

وللتسجيل بالموقع، يرجى ملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

https://iftaa-student-affairs.com/Applicants/Create?fbclid=IwAR3T7TdH4_Qom_ZX8mzeF5xwaNdyhnbLWt65c0i7NBbzsrYMzEgBF9CgBDw

إعلان هام
دار الافتاء مفتى الجمهورية إعداد المفتين دار الافتاء المصرية خريجي الكليات الشرعية

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