«مكافحة الإدمان» تكشف موعد تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم بدء تنفيذ قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات ديسمبر المقبل.

وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن فصل الموظف المتعاطي، يهدف للوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، ويعمل على حماية المنشآت الحيوية من أخطاء العنصر البشرى، موضحا أن تعاطي المخدرات يؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التى قد تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن إجراءات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتم من خلال عدة نقاط هى:-

-التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

-التعاون مع مصلحة الطب الشرعي.

-سحب عينة استدلالية من الموظف.

-سؤال الموظف خلال الكشف عما إذا كان يتعاطى أي أدوية.

-فى حالة إيجابية العينة تتم إحالتها إلى وزارة الصحة لعمل تحليل تأكيدي.

-للموظف حق التظلم من خلال مصلحة الطب الشرعي.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان داخل المراكز العلاجية ومتابعة العيادات الخارجية بصفة مستمرة، كما وجهت بتكثيف برامج التدريب والأنشطة المختلفة للمتعافين من الإدمان بمراكز التأهيل وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بجانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة " بداية جديدة " بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مره أخرى‪ .‬

جدير بالذكر، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تفقدت غرفة المراقبة لمتابعة لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتى يتم تنفيذها بشكل مفاجئ للكشف على الموظفين في مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية.