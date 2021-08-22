الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تحدد إجراءات إنشاء مناحل العسل لتحقيق أعلى إنتاجية

مناحل عسل
مناحل عسل

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قسم بحوث النحل، عدد من المتطلبات الإجراءات التي يحتاجها إنشاء منحل للعسل.

وأكدت الوزارة، أن هناك عدد من المتطلبات اللازمة لإنشاء منحل يعطي إنتاجية مرتفعة، تتمثل في:

- يفضل في موقع المنحل أن يكون بعيدا عن المناطق السكنية وعن مصادر التلوث مثل رش المبيدات الزراعية، وأن يكون قريبا من البساتين والحقول لكي يتغذى النحل على رحيق الأزهار.

- يراعى أن يكون موقع المنحل يحتوي على أشجار لتحمي النحل من ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، وأن تكون أرض المنحل خالية من الحشائش، وتُقدر المساحة بحوالي 175 مترا.

- يجب أن يحتوي موقع المنحل على مصدات للرياح مثل أشجار الكافور، ويجب بناء سور من النباتات المزهرة حول المنحل، وهناك بعض المعدات التي يجب توفرها في المنحل وهي كالتالي:

1- أدوات النحالة.

2- هيكل الخلية.

3- إبريق صهر الشمع

4- صناديق سفر ونقل النحل

5- المنضج

6- مصيدة دبور.

7- أدوات يدوية.

8- أدوات فحص الخلايا

9- طائفة النحل.

10- أدوات فرز.

11- أدوات تغذية.

12-مدخن

13- فراز

- هناك بعض الخامات التي يجب أن تكون متوفرة في المنحل والتي منها طرود النحل، محاليل سكر نقى، أفرخ شمع نحل نقى والتي تسمى خامات تنمية، مستلزمات تعبئة وتغليف زجاجية.

- عند القيام بنقل النحل إلى المنحل لأول مرة يتم وضع طرد النحل المشتري في صندوق سفر حيث يكون المنحل معداً قبل وصول الطرود.

- توضع الخلايا الخشبية تحت المظلة لحمايتها من أشعة الشمس، ثم بعد ذلك يتم وضع كل طرد فوق خلية خشبية.

- يترك النحل لمدة يومين محبوساً حتى لا يقوم بالعودة إلى منحلة الأصلى بدلاً من البحث عن الأزهار

- لا تحتاج تربية النحل إلى مجهود كبير ولا يتطلب التفرغ الكامل للعمل به، حيث أنه من الممكن تعيين فردين للعمل داخل المنحل.

الزراعة تحدد اجراءات إنشاء مناحل للعسل وتحقيق اعلى

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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