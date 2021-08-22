الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» عن زواج «البارت تايم»: باطل ومحرم

الإفتاء
الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، ما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

وأكدت الإفتاء، في بيان اليوم الأحد، أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا  كان زواجًا مُحرَّمًا ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

كان أحمد مهران، قد أثار جدلًا بمبادرة "زواج البارت تايم"، حيث قال إن هناك 2.5 مليون مطلقة في مصر، مؤكدًا أن "كلهم بنات صغيرات فى العشرينيات ومعهن أطفال، فهل يكون نصيبهن أننا  نعدمهن ولا نرميهن فى البحر؟ فهى إنسانة ومن حقها أن تكمل حياتها".

وأضاف "مهران"، أن المجتمع المصري له ثقافة، وأن الأسرة لا توافق على أن يتزوج الابن من المطلقة.

وتابع:"بدأنا نفكر في وضع حلول"، مشيرًا: إلى أن تلك الحلول من حولنا، وهي أن رجلًا متزوجًا ولديه حياة مستقرة وظروفه تسمح أن يتزوج، ولكن شرط أن يكون مع الزوجة الجديدة لمدة يوم واحد في الأسبوع.

وأشار إلى أن بعض السيدات في محاكم الأسرة، يواجهن مشاكل عديدة، لافتًا إلى أن أغلبهن لا يوجد لديهن مانع في هذا الزواج.

 

أمانة الإفتاء أمانة دار الإفتاء دار الافتاء زواج حديث زواج البارت تايم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

وزيرة الصحة: توفير جرعات جديدة من لقاحات كورونا 29 أغسطس

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

أزمة بين الأهلى واتحاد الكرة

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

«التعليم» تخصص رقما ساخنا لتلقي استفسارات تظلمات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

محطة تل أبيب

المزيد

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فوضى وارتباك والأوامر.. كيف أصيب الجندي الإسرائيلي في اشتباكات حدود غزة؟

إسرائيل تسجل 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا