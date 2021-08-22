الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الثلاثاء.. نداء شرارة وهاني شاكر نجوم الليلة العاشرة لمهرجان القلعة

المطربة نداء شرارة
المطربة نداء شرارة

تحيي المطربة الأردنية نداء شرارة، في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، حفلا فنيا ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرون، ويتضمن الحفل مختارات من أبرز أعمالها الخاصة منها "سهرانة أنا ، حبيتك بالتلاتة" بجانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.

 

يليها وفي العاشرة مساء أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي يقدم حفلا يتضمن نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة في مشواره الفني الممتد إلى جانب مجموعة من أغانبي الطرب منها (بلدي ، بقالي كتير ، كل ليلة ، لو رحت بعيد ، ضحك ولعب وجد وحب ،  معاك ، ياريتني ، انا قلبي ليك ، سألتك ، خايف مرة احب ، وعد مني ،  بعد حبك ، بحبك أنا،  جواب ، قل لي عمل لك ايه ، لسه بتسألي ، احلف بسماها) إلى جانب أحدث أعماله "لو سمحتوا" .

 

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى و الغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء و العزف و أشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، هم علي الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان. 

و كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان و فرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

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