التحفظ على 9 أطنان ملح فاسد في مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، التحفظ على 6.5 طن مخللات بمصنع بدون ترخيص داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية منتج نهائي معد للبيع، و2٫500 طن ملح "مستلزمات إنتاج" داخل أجولة مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع مما يؤثر على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

- تفاصيل الواقعة



و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المخللات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، لحيازته مخللات داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية منتج نهائي معد للبيع بالأسواق مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.



تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 6٫500 طن مخللات داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية منتج نهائي معد للبيع، و2٫500 طن ملح "مستلزمات إنتاج" داخل أجولة مجهولة المصدر.

- نتائج التحريات

وتوصلت التحريات قيام المتهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع المخللات الغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل المصنع، وتعبئة منتجاته داخل عبوات بدون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.