الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وائل الفشني ولينا شماميان يتألقان بحفلهما الغنائي بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

أحيا مساء أمس السبت كل من المطرب وائل الفشنى، والمطربة السورية لينا شاماميان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر في ليلة فنية جمعت مصر وسوريا.

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مهرجان القلعة

وتألق النجم وائل الفشنى فى سهرة مميزة مزجت بين الطرب والإنشاد الديني، وسط حشد جماهيري من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية تغني بمجموعة من الأعمال، منها واحة الغروب، تتر طايع، عم غريب، عيني لغير جمالكم، أنا جايلك، بتناديني تاني ليه، سلم علي لما قابلني،متدمعيش،  وهران، الكبر على مين، كنت فين يا وعد، مملكة الغجر، طال الليل، فاح المسك.

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مهرجان القلعة

وأطلت السورية لينا شاماميان على جمهورها المصري، وقدمت خلال الحفل مختارات من عيون تراث الموسيقى العربية والموشحات التي رددها معها الجمهور، وكان منها: “لما بدا، قبل العشق، بالى معاك، شام، هنعيش ونحب، الحلوة دى، هالاسمر، اخر العنقود، يا مال شام، خدود، هلالى”.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء أقيم بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في 15 أغسطس.

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مهرجان القلعة

وشهد تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافى، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم ، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقى والأوبرا والباليه.

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
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