تعليم أسوان تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أسماء الطلاب الأوائل بشهادة الثانوية العامة، بجميع الشعب ''علمي علوم، ورياضة، والأدبي''.

وتضمنت قائمة أوائل الطلاب شعبة ''علمى علوم'': ستيفان بطرس وهيب، بمدرسة محمد يعقوب، بمجموع 400 درجة، فاطمة الزهراء أشرف، بمدرسة الرمادى قبلي الثانوية المشتركة، بمجموع 397 درجة، ومحمد هاني منصور، مدرسة إدفو الثانوية بنين، بمجموع 394 درجة، هبة موسى بدر، مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة، بمجموع 393، وإسراء عبد اللطيف حسن، مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة، بمجموع 393 درجة، وناريمان محمد أحمد، مدرسة أسوان الثانوية بنات، بمجموع 393 درجة.

كما تضمنت الأسماء: إسلام إبراهيم جمال، مدرسة العروبة، بمجموع 391 درجة، وأحمد عرفة عبدالله، بمدرسة كيما الثانوية، بمجموع 391 درجة، وكيرمينا هاني فايز، مدرسة أحمد محمد موسي الثانوية بنات، بمجموع 389 درجة، وجمانة ياسر منير، بمدرسة السلام أكاديمي الثانوية الخاص، بمجموع 389 درجة، مينا نعيم مراد، محمد مكاوي يعقوب، بمجموع 389 درجة.

بينما تضمنت قائمة أوائل الطلاب شعبة ''علمي رياضة'': محمد هاني أحمد، مدرسة السلام أكاديمي الثانوية الخاصة، بمجموع 401 درجة، وعبد الله أيمن محمد، مدرسة احمد طه حسين الثانوية، بمجموع 400 درجة، ومصطفى رمضان احمد، مدرسه مصنع السكر الثانوية، بمجموع 385 درجة، و مروان محمد عاشور، مدرسة احمد طه حسين الثانوية، بمجموع 383 درجة، محمود عبد العزيز الراوي، مدرسه كيما الثانوية، بمجموع 382 درجة، يوسف خالد عبده، مدرسة إدفو الثانوية بنين، المجموع 379 درجة.

كما تضمنت أسماء الأوائل: حسين محمد سيد، مدرسة مصنع السكر الثانوية، المجموع 371 درجة، مريم حسين محمد، مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات، المجموع 370 درجة، أية عبد الوهاب عبد الحفيظ، مدرسة دراو الثانوية بنات، المجموع 361 درجة، فرج أحمد محمد المكاوي، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المجموع 359 درجة.

وأخيرًا وتضمنت قائمة أوائل الطلاب الشعبة ''الأدبية'': فاطمه يحيى محمد علي، مدرسة إبراهيم بشير مصطفى الثانوية بنات الجديدة، المجموع 366 درجة، زينب مصطفى محمد مدني، مدرسة أسوان الثانوية للبنات، المجموع 359 درجة، محمد سيد عبد العزيز، مدرسة كيما الثانوية، المجموع 358 درجة، فاطمه سليمان أحمد، مدرسة إبراهيم بشير مصطفى الثانوية بنات الجديدة، المجموع 355 درجة، سارة علي سيف الدين مدرسة كلابشة الثانوية المشتركة المجموع 351 درجة، نادين خالد ابراهيم مدرسة السلام أكاديمي الثانوية الخاصة، المجموع 350 درجة، إسراء حسن مصطفى، مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات المجموع 350 درجة، كيرمينا عماد أمين، بمدرسة أسوان الثانوية بنات، المجموع 349 درجة.

كما تضمنت أسماء الأوائل: سماح فؤاد محمد، مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات، المجموع 348 درجة، رحمة محمد عبد الجليل صابر، مدرسة السلام أكاديمي الخاصة، المجموع 346 درجة، نهى علي حسن، مدرسة الرديسية الثانوية المشتركة المجموع 346 درجة، رنا جمال محمود، مدرسة محمد مكاوي يعقوب، المجموع 346 درجة، شيماء سعيد عثمان، مدرسة دراو الثانوية بنات، المجموع 346 درجة.