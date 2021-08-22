الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توعية المواطنين المترددين علي مركز التطعيم ضد كورونا بمطروح

المترددين علي المركز
المترددين علي المركز الدولى للتطعيم

عقدت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية في مطروح، ندوة توعوية للمترددين على المركز الدولى للتطعيم ضد كورونا، في المركز الطبى بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح.

وقام الفريق الطبي بتوعية المواطنين المترددين على المركز عن أهمية اللقاح وكيفية التسجيل والحصول عليه وبعض الأعراض التى من الممكن أن تواجه المريض بعد التطعيم وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى أهمية الإجراءات الاحترازاية أثناء السفر وكيفية التعامل في حالة نقص الأكسجين في الدم وأعراضه والنسبة الطبيعية للأكسجين في الجسم والصحة النفسية وتأثيرها السلبي على الصحة الجسدية.

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 المركز الدولى للتطعيم 

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وتحت إشراف الدكتورة آية نعمان، وكيل المديرية.

وكانت أعلنت الدكتورة سارة عبد الفتاح، مدير المنطقة السادسة للتأمين الصحي بمطروح،عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف على مرضى ضمور العضلات بمحافظة مطروح بعيادة مطروح النموذجية للتأمين الصحي.

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المترددين علي المركز الدولى للتطعيم 

وأوضحت عبدالفتاح أنه تمت مناظرة الحالات من قبل الدكتور حسام عاشور ضرغا،م استشاري أمراض عصبية أطفال ورئيس وحدة عناية مركزية جراحة مخ وأعصاب أطفال جامعة الإسكندرية واستشاري التأمين الصحي عصبية أطفال ورئيس لجنة ضمور العضلات لمبادرة رئيس الجمهورية (الإسكندرية ومطروح) ورئيس قسم العصبية للأطفال بمستشفى الجامعة بالإسكندرية.

وأشارت إلى أنه تم الكشف على عدد من الحالات من أبناء المحافظة وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وسحب عينة التحليل الجيني لأحد الحالات تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للحقن برئاسة الهيئة.

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المترددين علي المركز الدولى للتطعيم 

جاء ذلك تحت رعاية  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وإشراف الدكتور عناني إسماعيل، مدير عام فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي.

المبادرة تستقبل جميع الحالات وجميع الأعمار ولا يشترط أن يكون للحالة تأمين صحي للكشف عليها وعمل جميع الفحوصات المطلوبة لها وحصولها على الخدمة العلاجية ويتم الكشف على جميع الحالات يوم الخميس أسبوعيا.

 

مديرية الشئون الصحية نشر الوعي التثقيف الصحي ندوة توعوية لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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