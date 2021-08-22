قافلة سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرية الإمام مالك

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة رئيس المركز وبالتنسيق مع الدكتورة كريمة السلاموني مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الإمام مالك بمبنى دار المناسبات وهى إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز.

وأكد المهندس السيد حمزة أنه تم خلال القافلة تقديم ندوة توعية بخطورة الزيادة السكانية بدأت بكلمة الترحيب بالحضور من قبل المهندس أيمن السيد - نائب رئيس المدينة حيث تحدث عن مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على المجتمع.

ونوهت كريمة ابراهيم منسقة وحدة السكان بالمركز إلى أخطار الزيادة السكانية كونها وحش يلتهم أي زيادة في جهود الدولة للتنمية مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود نحو القضاء على الأمية بنطاق المركز .

كما تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية:-

فى قطاع الطب البيطري، تم تقديم ندوة توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان و طرق الوقاية منها بجانب علاج و رش 50 رأس أبقار و جاموس،و فى قطاع التموين: تم الرد على إستفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية بجانب توفير سيارة لبيع المواد و السلع الغذائية بالأسعار المخفضة، وفى قطاع محو الأمية: تم عمل إستكتاب لعدد 20 أُمي و سيتم تسجيلهم على قاعدة البيانات و سوف يتم إبلاغهم بميعاد إمتحان محو الأمية .

و " رئيس المركز " على إستمرار و تكثيف القوافل السكانية الشاملة و خاصةً بالمناطق النائية و المحرومة و بقرى مبادرة " حياة كريمة " للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين و محدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية و تحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان و التنمية .

ياتى ذلك فى ضوء تأكيدات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً و تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية و المقومات و الإحتياجات لمواطنيها و تخفيف الأعباء عن كاهلهم .