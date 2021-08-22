الصين تجدد الإنذار البرتقالى لمواجهة العواصف المطيرة

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إصدار إنذار باللون البرتقالي لمواجهة العواصف المطيرة في العديد من مناطق البلاد.

وقال المركز إن أمطارًا غزيرة يتوقع أن تضرب أجزاء من مقاطعات سيتشوان، و شنشي، و شانشي، و خنان، و هوبي، و آنهوي، و جيانغسو، و شاندونغ، و هيلونغجيانغ، إلى جانب بلدية تشونغتشينغ، وذلك خلال الفترة ما بين الساعة الـ8 صباح اليوم الأحد وحتى الساعة الـ8 صباح يوم الاثنين المقبل.

وبحسب المركز؛ فإن أجزاء من مناطق وسط خنان على وجه الخصوص ستشهد أمطاراً غزيرة مع نسبة هطول مطري تتراوح ما بين 250-350 مم.

ونصح المركز المدارس ورياض الأطفال باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لضمان سلامة الأطفال، مُذكراً السائقين بضرورة الانتباه إلى الطرق المغمورة بالمياه والازدحام المروري.

ويعمل نظام التحذير من الأحوال الجوية في الصين وفق أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أخطرها يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 32 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 20 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن أربعا من الإصابات الجديدة محلية دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولا من 20 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94631 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.