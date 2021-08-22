المترو: زيادة عدد القطارات خلال وقت الذروة استعدادًا لتنسيق الجامعات

قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق متروالأنفاق، إن هناك تشديدات على ضرورة الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك لزيادة الإقبال على الخطين الأول والثاني للمترو خلال فترة تنسيق الكليات وتقديم الطلبة للجامعات.

وأكد "عبدالهادي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سيتم تكثيف تواجد القطارات في الخطين الأول والثاني للمترو، وذلك خلال وقت الذروة لمنع تكدس الطلبة فى المحطات الرئيسية مثل رمسيس وحلوان والسادات والعتبة.

وأشار "عبدالهادى" إلى ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامة خلال تلك الفترة، وذلك لضمان الوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، خاصة مع تزايد عدد المواطنين داخل المرفق.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان)، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.

واطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط "القاهرة-السويس" في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كم، مؤكدا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

وتفقد الوزير باقي محطات المشروع، واستقل جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة بين محطتي "نيوهليوبوليس" و"بدر" بطول 6 كم، للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، ووجه بأن يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التي يتم تركيبها فوراً، وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة، وأماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير كباري المشروع (مسار -سيارات)، وكذا أعمال الأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) 91٪،؜ حيث يشتمل المشروع على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات، وهي "الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق"، بالإضافة إلى 7 كباري لمسار القطار الكهربائي، وهي "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي 1و 2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2"، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97٪؜، كما يشتمل المشروع على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبد"، وكذلك يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 75%، والتى تضم 26 مبنى، كما بلغت نسبة تتفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 57%،؜ حيث يجرى تركيب أعمدة "الكاتنري" التي تغذي القطار بالكهرباء.