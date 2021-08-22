الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين

الهيروين
الهيروين

 أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ضبط شبكة أجنبية تتكون من 3 أفارقة وبحوزتهم 8 كيلوجرامات من الهيروين.


وقال اللواء شرطة خالد حسان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السودان، تصريح صحفي، إنه توفرت معلومات دقيقة عن شبكة أفرادها من إحدى دول غرب افريقيا تنشط في تهريب الهيروين عبر السودان إلى دولة خليجية.


وأضاف أنه تم تكليف فريق ميداني لرصد أفراد الشبكة والإيقاع بهم وتوصل الفريق إلى معلومات مفادها أن المتهم الأول وصل السودان عبر الطيران، فيما وصل المتهمان، الثاني والثالث، برا عبر الحدود الغربية وبحوزتهم المخدرات، وسافروا جميعا إلى ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، حيث جرى ضبطهم عند مدينة سواكن وبحوزتهم 8 كيلوجرامات من الهيروين.

 

وعلى صعيد آخر، اتفق السودان وجنوب السودان على افتتاح 4 معابر حدودية، هي: الجبلين - الرنك، الميرم- أويل، برام- تمساح، وخريسانة- بانكويج، على أن يكون الافتتاح الرسمي في الجبلين في الأول من أكتوبر القادم من قبل الطرفين.

 

وذكر بيان مشترك للسودان وجنوب السودان، حول زيارة رئيس وزراء السودان د.عبد الله حمدوك، إلى جوبا التي اختتمت اليوم، أن الزيارة ركزت على القضايا المتعلقة بعملية السلام في جنوب السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وعملية السلام في السودان، وقضايا إقليمية.

 

وأجرى حمدوك اجتماعات مكثفة مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، ونائبه الأول الدكتور رياك مشار، ونوابه حسين عبد الباقي، وتعبان دينق، وربيكا مبيور، كل على حدة.

 

وأكد الطرفان دور السودان كرئيس لمنظمة الإيجاد، في عملية السلام المنشطة في جنوب السودان، ودور الضامنين الإقليميين، حيث انخرط الجانبان في مناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة، ووافقا على مواصلة الحوارات لحين الوصول في النهاية إلى نتيجة إيجابية.

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