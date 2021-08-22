الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة هندسية لفحص ميل عقار من ٩ طوابق فى المنصورة

ميل عقار
ميل عقار

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل لجنة فنية لفحص حدوث ميل لعقار مكون من 9 طوابق على عقار مجاور له مكون من 11 طابقاً بمدينة المنصورة.

 

وكانت منطقة "حي الأشجار" بمدينة المنصورة بالدقهلية قد شهدت صباح اليوم ميل بأحد الأبراج السكنية من 9 طوابق تحت الانشاء وذلك بعدما تبين ميله علي أحد الابراج المجاورة والماهولة بالسكان، ما تسبب في حالة ذعر بين سكان البرج المجاور، وبالفحص وباستدعاء مسؤول الشؤون الهندسية تبين أن البرج لم يصدر له ثمة تراخيص بناء أو قرارات ازالة وأن اسم مالك العقار غير مسجل بحي غرب المنصورة.

ميل عقار من ٩ طوابق فى المنصورة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بميل احد العقارات بمنطقة " المجزر - حى الاشجار " دائرة القسم.

 

هرعت قوات الحماية المدنية "الإنقاذ البري "و ضباط مباحث قسم أول المنصورة وبالتنسيق مع ومسئولي حي غرب المنصورة تم عمل کردون أمني حول العقار وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من " 9 " طوابق علي مساحة (210 متر تقريبًا) تحت الإنشاء "خالي من السكان" وتبين ميله نحو (30 سم) اتجاه العقار المجاور له، ويوجد بينها فاصل حدودي يقدر بحوالي " متر " والمكون من  " 11 " طابقعلي مساحة ( 300 متر تقريبا ) ملك شركة النور للمقاولات باجمالي  33 "شقة منهم "13" شقة مأهولة بالسكان.

BA582BC8-2A0C-42AA-92CC-5162CED68387

بسؤال المدعو جلال محمد عبد الرحمن حسين، 53 سنة، فني شؤون هندسية بحي غرب المنصورة، مقيم شارع "الحسينية" دائرة القسم قررأن العقار لم يصدر له ثمة تراخيص بناء أو قرارات إزالة، وأن العقار لا يشكل خطورة داهمة في الوقت الحالي وان اسم مالك العقار غيرمسجل بالحي، وجاري عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

2E6EE6FF-AC17-4784-8F28-EC51EA7087AD

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7940 إداري قسم أول المنصورة، وجارى استكمال الفحص وتحديد مالك العقار والعرض على النيابة العامة.

الدقهلية المنصورة ميل عقار حى الاشجار محافظ الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

إصابة 41 فلسطينيا وشرطى إسرائيلى خلال تظاهرات فى غزة

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الساحلى

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل غارات الجيش الإسرائيلي ضد 4 مواقع لحماس في غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

فلسطين: ارتفاع إصابات مسيرة شرق غزة لـ41