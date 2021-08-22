لجنة هندسية لفحص ميل عقار من ٩ طوابق فى المنصورة

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل لجنة فنية لفحص حدوث ميل لعقار مكون من 9 طوابق على عقار مجاور له مكون من 11 طابقاً بمدينة المنصورة.

وكانت منطقة "حي الأشجار" بمدينة المنصورة بالدقهلية قد شهدت صباح اليوم ميل بأحد الأبراج السكنية من 9 طوابق تحت الانشاء وذلك بعدما تبين ميله علي أحد الابراج المجاورة والماهولة بالسكان، ما تسبب في حالة ذعر بين سكان البرج المجاور، وبالفحص وباستدعاء مسؤول الشؤون الهندسية تبين أن البرج لم يصدر له ثمة تراخيص بناء أو قرارات ازالة وأن اسم مالك العقار غير مسجل بحي غرب المنصورة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بميل احد العقارات بمنطقة " المجزر - حى الاشجار " دائرة القسم.

هرعت قوات الحماية المدنية "الإنقاذ البري "و ضباط مباحث قسم أول المنصورة وبالتنسيق مع ومسئولي حي غرب المنصورة تم عمل کردون أمني حول العقار وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من " 9 " طوابق علي مساحة (210 متر تقريبًا) تحت الإنشاء "خالي من السكان" وتبين ميله نحو (30 سم) اتجاه العقار المجاور له، ويوجد بينها فاصل حدودي يقدر بحوالي " متر " والمكون من " 11 " طابقعلي مساحة ( 300 متر تقريبا ) ملك شركة النور للمقاولات باجمالي 33 "شقة منهم "13" شقة مأهولة بالسكان.

بسؤال المدعو جلال محمد عبد الرحمن حسين، 53 سنة، فني شؤون هندسية بحي غرب المنصورة، مقيم شارع "الحسينية" دائرة القسم قررأن العقار لم يصدر له ثمة تراخيص بناء أو قرارات إزالة، وأن العقار لا يشكل خطورة داهمة في الوقت الحالي وان اسم مالك العقار غيرمسجل بالحي، وجاري عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7940 إداري قسم أول المنصورة، وجارى استكمال الفحص وتحديد مالك العقار والعرض على النيابة العامة.