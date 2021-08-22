محامٍ يبدع فى حيلة للهروب من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حيلة محامي مطلوب لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده، حيث لجأ للهروب من الأحكام بأن ترك ملابسه بجوار نهر النيل بمنطقة ترسانة المعصرة، لإيهام زوجته والأجهزة الأمنية أنه تعرض للغرق؛ إلا أن حيلته كشفت وجاري تحديد مكان اختبائه.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من سيدة مفادها تغيب زوجها "مصطفى"، محام، وعثورها على ملابسه، ملقاه على ضفاف النيل بجوار ترسانة المعصرة.

وبالانتقال والفحص تبين أن زوجها صدر ضده أحكام قضائية، واختمرت في ذهنه فكرة الادعاء بتعرضه للغرق وترك ملابسه محل العثور عليها لإيهام زوجته والأجهزة الأمنية أنه توفي غرقا.

وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.