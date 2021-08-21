مصرع مواطن تحت عجلات القطار بقرية جنزور بالمنوفية

لقى شخص مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان قرية جنزور التابعة لبركة السبع بالمنوفية، وقت مرور قطار 21 القادم من الإسكندرية وتم نقل الجثه إلى مشرحة مستشفى بركة السبع المركزي.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من العاملين بمحطة جنزور التابعه لمركز بركة السبع يفيد بمصرع المواطن "ش.أ.ش"، ٤٩ عامًا، مقيم قرية بابل مركز تلا، تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان جنزور وقت مرور القطار رقم 21 القادم من الإسكندرية.

أشار عبده أبو خضره من أهالي بركة السبع واحد شهود العيان ان فؤجئ الأهالي بمصرع احد الاشخاص تحت عجلات القطار أثناء مروره من المحطه، وتم استدعاء العاملين بالمحطه كما انتقل على الفور قوه من مركز بركة السبع لمعاينة الحادث.

بالفحص تبين أن المتوفى من قرية بابل التابعه لمركز تلا ويبلغ من العمر، 49 عامًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصاريح الدفن.