السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول تعليق لأحمد سعد على عقد قرانه: «ادعوا ربنا يباركلنا»

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

نشر الفنان أحمد سعد صورا تجمعه بزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا».

واحتفل «سعد» بعقد قرانه مساء السبت على علياء بسيوني داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، ويقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.

واحتفل أحمد سعد بخطوبته من عارضة الأزياء العام الماضي، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة جديدة برفقة خطيبته، معلقًا: «النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟».

كان الثنائي قد طاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.

 

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