الغضبان يناقش مقترح ربط بورسعيد بطريق مستشفى 30 يونيو

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لبحث آليات تنفيذ مقترح ربط محافظة بورسعيد بطريق شادر عزام ومستشفى ٣٠ يونيو من خلال إنشاء طريق بامتداد محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد، بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وممثلي الشركة الوطنية للطرق، ومستشار المحافظة للطرق ومدير مديرية الطرق ورئيس حى الجنوب.

واستمع المحافظ لكافة الجوانب المتعلقة بمقترح ربط بورسعيد بطريق عزام و مستشفى ٣٩ يونيو، وذلك فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها بورسعيد لتطوير منظومة الطرق، وخلق محاور مرورية جديدة تساهم فى تيسير وسهولة الحركة ومنع الاذدحام فى مختلف شوارع بورسعيد.

أوضح المحافظ أن ربط بورسعيد بطريق شادر عزام يساهم فى سهولة الحركة بين بورسعيد ومختلف المناطق بحى الجنوب ، وايضا سهولة الوصول لمستشفى ٣٠ يونيو ، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل ودراسة تنفيذ المقترح ميدانيا ، وإعداد خطة عمل تتضمن كافة جوانب المشروع ، والمدة الزمنية المحددة للتتفيذ، مؤكدًا أن المقترح يعد من أهم مشروعات الطرق التى سيشهدها حى الجنوب مؤخرًا.