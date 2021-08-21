شاطئ المندرة المجاني يستقبل مجموعة من المسنين وأطفال السرطان (صور)

استقبل شاطئ المندرة المجاني لذوي الهمم والعزيمة، شرق الإسكندرية، عدد من الجمعيات الخيرية ومرضى السرطان، بحضور اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

شاطئ المندرة يستقبل مسنين ومرضى السرطان

واستضاف الشاطئ اليوم، أطفال مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب ومستشفى أيادى المستقبل ومستشفى رشيد محمد رشيد، بإشراف جمعية كيان برئاسة مهندسة تهانى محمد عوض، والرئيس الشرفى للجمعية المهندس عبد القادر السبكى، بحضور الدكتورة سوزان منير عامر أخصائي الدعم والإرشاد النفسي.

شاطئ المندرة يستقبل مسنين ومرضى السرطان

كما استقبل الشاطئ لأول مرة عددًا كبيرا من المسنين التابعين لدار الهنا، والذين اعربوا عن فرحتهم وسعادتهم بتواجدهم علي شواطئ الإسكندرية لأول مرة.

شاطئ المندرة يستقبل مسنين ومرضى السرطان

بدأ اليوم بعرض فني من إحدي فرق الفنون الشعبية وعرض التنورة، ثم تقديم عروض ورقصات سكندرية لامتاع الحاضرين وادخال البهجة والفرح عليهم، تلا هذا توزيع الوجبات والعصائر بمعرفة الجمعية المنظمة.

شاطئ المندرة يستقبل مسنين ومرضى السرطان

نقل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ترحيب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالحاضرين، والتأكيد علي أن شاطئ ذوي الهمم داخل شاطئ المندرة المجانى هو مساحة مخصصة لكل الجمعيات الخيرية ومرحب بهم فى أى وقت.

شاطئ المندرة يستقبل مسنين ومرضى السرطان

ووجه «رشاد» الدعوة لكل الجمعيات بالحضور لشاطئ المندرة، مؤكدًا أن سعادتنا كإدارة تكون بإسعاد أعضاء الجمعيات الخيرية ومشاهدة الفرحة في عيونهم، لافتًا إلى الدعوة مفتوحة لكل الجمعيات الخيرية والمستشفيات لقضاء يوما علي شاطئ المرح والخير.