«أمن القليوبية» يكشف ملابسات مقتل صاحب محل بقالة فى بنها

كشفت الأجهزة الأمنية في القليوبية ملابسات مقتل صاحب محل بقالة في بنها إثر اعتداء صاحب محل بقالة عليه، مؤكدة أن هناك خلافات بينه وبين الجناة بسبب المصاهرة.

كان مركز شرطة بنها في القليوبية تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بوفاة طالب – مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بـ"كسر بعظام الجمجمة".

بالانتقال والفحص وسؤال نجل عمومة المتوفى (مدرس- مقيم بذات الناحية) "مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة"، قال إنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص “مقيمين بدائرة المركز” اعتدى عليه بواسطة عصا خشبية، محدثين إصابته وإصابة المتوفى التى أودت بحياته؛ لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة.

وبسؤال شقيق المتوفى (موظف بإحدى الشركات – مقيم بذات الناحية) أيد ذلك واتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وكذا الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.