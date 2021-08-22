المفتى يحسم الجدل حول استعمال المسبحة فى الذكر

شهدت جروبات الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة، جدلًا كبيرًا حول التسبيح باليد أو المسبحة، واعترض البعض على عدم التسبيح بالمسبحة، حيث تشهد علينا يوم القيامة جوارجنا والتسبيح عن طريق اليد أفضل وأن المسبحة بدعة، بينما قال آخرون إن التسبيح بالمسبحة جائز ولا حرج فيه لأن البعض لا يستطيع أن يسبح على يده لأن العديد كبير.

دار الإفتاء حسمت الجدل الدائر حول التسبيح بالسبحة، حيث ورد إليها سؤالا سابقًا حول هذا الأمر، فقد جاء نصه كالتالي: ما حكم استعمال السبحة في الذكر؟

من جانبه، قال الدكتورشوقي إبراهيم علام، مفتى الجمهورية، إن التسبيح بالسبحة جائزٌ، بل ومندوبٌ إليه شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ إلى ذكر الله تعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة المندوب مندوبة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال التي لا سند لها من عقلٍ أو نقل.



طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

