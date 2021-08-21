السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بالدقهلية

جثة
جثة

لقى مبلط مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن سندوب بالدقهلية، وذلك أثناء قيامه بتنظيف بلاط إحدى الحجرات مستخدمة المياه تلامست مع أحد الأسلاك الكهربائية فصعقة التيار وتوفي على إثر ذلك.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إتصال تليفوني لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة العسكري يفيد بوصول المدعو "عبدالرحمن السيد شهدي" 17 سنة، مبلط، مقيم قرية البقلية دائرة مركز المنصورة "جثة هامدة - ادعاء صعق كهربائي".

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وبالفحص وسؤال والده المدعو "السيد شهدي محمد"، 47 سنة، فلاح، مقيم بذات القرية.

وقرر بأنه حال عمل نجله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن سندوب دائرة المركز وأثناء قيامه بتنظيف بلاط إحدى الحجرات مستخدمة المياه تلامست مع أحد الأسلاك الكهربائية فصعقة التيار وتوفي في الحال، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9223 إدارى مركز المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الدقهلية المنصورة سندوب صعقا بالكهرباء مصرع مبلط

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