أفعانستان.. طالبان تعلن تشكيل لجنة خاصة بـ«طمأنة وسائل الإعلام» بكابول

أعلنت حركة "طالبان"، مساء اليوم السبت، تشكيلها لجنة جديدة معنية بـ"طمأنة وسائل الإعلام وحل مشاكلها" في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن اللجنة الثلاثية الجديدة ستضم عضوا من "اللجنة الثقافية" في الحركة، ونائب رئيس "جمعية الدفاع عن الإعلام"، وعضوا من قيادة شرطة العاصمة كابل.

وأوضح أن اللجنة ستتعامل مع "مشاكل وسائل الإعلام في كابل"، دون تقديم توضيحات، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وكانت حركة طالبان أكدت في وقت سابق اليوم، أنها تسعى إلى دراسة إطار الحكم المقبل في أفغانستان.

وقال مسؤول في الحركة التي سيطرت على مجمل المناطق في أفغانستان خلال الأيام الماضية: "نهدف إلى تقديم إطار لحكومة جديدة لأفغانستان في الأسابيع القليلة القادمة".

وأوضح أن "قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية ضمن الحركة يسعون إلى طرح إطار حكم جديد خلال الفترة المقبلة"، وفقا لما نقلته العربية عن وكالة رويترز الامريكية.

ولفت المسئول، أن نموذج طالبان الجديد للحكم قد لا يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع.

وشدد على أن طالبان تواصل إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وقادة الميليشيات الخاصة، مضيفا أنها تناقش كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية بشروط ودية.