رئيس كفرشكر يقود رؤساء الوحدات المحلية لحل مشكلات القرى

نفّذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفرشكر بالقليوبية، برئاسة د.بكر عبدالمنعم فكرة جديدة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق ورفع القمامة، وتمهيد الشوارع والطرق وحل مشكلات المواطنين بقرى الوحدات المحلية شملت توحيد جهود رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والعمال والمعدات بالعمل فريق واحد داخل الوحدة المحلية بقرية البقاشين واستبدالها بوحدة محلية وقرية أخرى بصفة أسبوعية بهدف تحسين مستوى الخدمات لشعور المواطنين بالراحة والرضا التام بناءً على تعليمات محافظ القليوبية.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفرشكر، إنه فى إطار سعى القيادة السياسية لحل المشكلات وتحسين خدمات المواطنين فى شتى المجالات وإشاعة الرضا بينهم وتواجد المسئولين وسط المواطنين تم وضع خطة عمل متكاملة فريق واحد، استهدفت توجيه جميع رؤساء الوحدات المحلية والعمال والمعدات فى العمل فريق واحد داخل إحدى الوحدات المحلية بجهود مشتركة بهدف حل المشكلات شاملة النظافة العامة ورفع القمامة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة واصلاح الأعمدة الكهربائية وكل ما يتعلق براحة وخدمة المواطن.

لفت إلى أننا نعمل على الاستمرار فى ذالك الجهد المشترك والتوجيه الكلى لرؤساء الوحدات المحلية والمعدات والعمال بتكثيف العمل فى وحدة محلية أخرى وهكذا بصفة مستمرة أسبوعيًا؛ حتى يشعر كل مواطن بقرى الوحدات المحلية الخمسة بكفرشكر بالتغيير والتحسين فى الخدمات والأوضاع المعيشية فى شتى المجالات.

أوضح رئيس المركز فكرة تخصيص يوم كل اسبوع واستخدام المعدات ورؤساء الوحدات المحلية للعمل داخل نطاق وحدة محلية واحدة وهكذا بالتوالى هدفه الأول القضاء وحل مشكلات المواطنين فى شتى المجالات وتواجد المسئولين وسط المواطنين وسماع ورصد مشكلات المواطنين وحلها فى التو واللحظة على أرض الواقع ومن خلال تواجد الإدارات والتخصصات الخدمية بمجلس المدينة والوحدات المحلية.