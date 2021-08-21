«دمّر عائلته بأكملها».. بني سويف تشيّع فتاة «أحرقها والدها»

شيّع أهالي بنى سويف السبت، جثمان فتاة إلى مثواها الأخير ودفنها بمقابر العائلة بعد أن لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق بالجسم بعدما أقدم والدها على إشعال النيران بها وفى والدتها وشقيقتها، وسكب مواد مشتعلة "بنزين" عليهن داخل منزلهم بالجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعود الواقعة بعدما قامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق لبنى سويف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي حيث تبين أن المصابين وهم الأب "أحمد.م.ح" 51 سنة، مصابًا بحروق باليد وزوجته "آمال.ق.م" 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه والذراعيين والساقيين بنسبة 40٪ من مساحة الجسم، واثنين من الأبناء وهم "أسماء"، 16 سنة مصابة بحروق بالجسم بنسبة 40% من مساحة الجسم، و"فاطمة" 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالجسم بنسبة 70 ٪، من مساحة الجسم ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها داخل قسم الحروق.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الأب قام بسكب مواد مشتعلة "بنزين" على زوجته و2 من بناته لخلافات زوجية ورغبة الأب فى بيع شقتهم ورفض الأسرة لذلك، تم احتجاز الأم وأبنائها البنات داخل قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصي لعمل الغيارات الطبية اللازمة على الأماكن المصابة بالجسم قبل أن تفارق إحدى بناته الحياة متأثرة بإصابتها.

وتمكنت مباحث بندر بنى سويف من ضبط الأب وجاري عرضه على النيابة لسماع أقواله وتم تحرير محضر بالواقعة.

فى سياق آخر، لقى 3 أشخاص مصرعهم، صباح السبت في حادثين سير مروريين متفرقين بطرق بني سويف، الأول بطريق ناصر بني سويف، والثاني بطريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، وجرى نقلهم إلى مشرحتي مستشفيات ناصر العام وبني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.