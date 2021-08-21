وائل كفورى يتألق فى سهرة طربية رومانسية بالساحل الشمالى (صور)

تألق النجم اللبناني وائل كفوري في واحدة من أقوى سهرات الساحل الشمالي، التي غلبت عليها الأغاني الطربية والرومانسية المميزة لـ"ساحر النساء".

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وشهد الحفل حضورا كامل العدد من مشاهير المجتمع المصري والسياح العرب من مختلف الجنسيات، وبخاصة الجانب النسائي، اللاتي تصدرن المشهد بقوة من حيث التفاعل مع كل أغنية لكفوري طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

وكان من ضمن الحضور الفنانة الخليجية بلقيس، وكانت بصحبة منظمي الحفل المنتج حمدي بدر وربيع مقبل، وعدد من الأصدقاء المقربين؛ حيث قام المتواجدون بالتقاط الصور التذكارية معها.

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وقدم كفوري عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى أغانيه التي أطلقها مؤخرا والتي حققت نجاحا كبيرا، منها: "البنت القوية" و"كلنا مننجر" التي اقتربت من الـ55 مليون مشاهدة على يوتيوب، وحرص كفوري بعدها على تحية منتجها المصري حمدي بدر قائلا: "حمدي بدر وش السعد عليا" .

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

" كلنا مننجر" تم تقديمها كتتر لمسلسل "داون تاون"، وهي كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين، ومن إنتاج شركة Craft Media للمنتج الموسيقي حمدي بدر.

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

على جانب آخر، يستعد كفوري لتقديم أغنية باللهجة المصرية، ومن المقرر أن تشهد التعاون الثاني له مع بدر.

وكان قد أطلق مؤخرا المطرب وائل كفوري أغنية «بتوحشني» مع النجمة المصرية أنغام، وهي الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا مع عرضها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر والوطن العربي، وهو أول تعاون بينهما، وقد كتبها تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والذي تعاونت معه المطربة أنغام من قبل في أكثر من عمل غنائي، وحققت نجاحات كبيرة وكثيرة معه.

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية

وائل كفوري يتألق في سهرة طربية رومانسية