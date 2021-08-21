حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً الى المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول.

وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

حملة إزالة تعديات

وأشار محافظ أسيوط إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة او التعديات دون استثناء لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعاون فيما بينها للحد من هذه الظاهرة.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدداً من قرارات الإزالة لحالات مخالفات لقانون البناء بمركز أسيوط وحى شرق وساحل سليم حيث تم شن حملة مكبرة برئاسة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وتم تنفيذ قرار إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بناحية قرية موشا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة إزالة تعديات

كما تم إزالة حالة بناء مخالف بأحد العقارات السكنية بحي شرق أسيوط خلال حملة مكبرة، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتم تنفيذ حملة لإزالة بناء مخالف على أحد الطرق الرئيسية بمركز ساحل سليم، وتم تحرير المحضر اللازم لصاحب المخالفة وجاري العرض على النيابة.

حملة إزالة تعديات

ازالة التعديات ومخالفات البناء (2)