السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بأسيوط

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً الى المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول.

وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

ازالة التعديات ومخالفات البناء (5)
حملة إزالة تعديات

وأشار محافظ أسيوط إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة او التعديات دون استثناء لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعاون فيما بينها للحد من هذه الظاهرة.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدداً من قرارات الإزالة لحالات مخالفات لقانون البناء بمركز أسيوط وحى شرق وساحل سليم حيث تم شن حملة مكبرة برئاسة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وتم تنفيذ قرار إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بناحية قرية موشا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ازالة التعديات ومخالفات البناء (4)
حملة إزالة تعديات

كما تم إزالة حالة بناء مخالف بأحد العقارات السكنية بحي شرق أسيوط  خلال حملة مكبرة، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتم تنفيذ حملة لإزالة بناء مخالف على أحد الطرق الرئيسية بمركز ساحل سليم، وتم تحرير المحضر اللازم لصاحب المخالفة وجاري العرض على النيابة.

ازالة التعديات ومخالفات البناء (3)
حملة إزالة تعديات

ازالة التعديات ومخالفات البناء (2)
ازالة التعديات ومخالفات البناء (2)
ازالة التعديات ومخالفات البناء (1)
ازالة التعديات ومخالفات البناء (1)
اسيوط محافظة مجلس الوزراء أراضي زراعية حملات إزالة الأراضي الزراعية قانون البناء مخالفات البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

منع أي معلم لم يتلقى اللقاح من الدخول.. خطة «التعليم» لبدء العام الدراسي الجديد

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

بنصف قيمة عقده الحالى.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد

توقعات الأرصاد ودرجات الحرارة خلال أسبوع

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بعدم تغيير الأوضاع فى القدس

تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها بولاية فلوريدا

خطة متكاملة.. كواليس جهود مصر لبدء مباحثات السلام وتثبيت الهدوء فى غزة