السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

الجامعات الأهلية في مصر.. الملك سلمان الدولية (إنفوجراف)

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

تقدم لكم “الدستور” تعريفا بالجامعات الأهلية في مصر، وأولها جامعة الملك سلمان الدولية.

تقع جامعة الملك سلمان في محافظة جنوب سيناء، وبها عدة كليات، تقع في ثلاث مدن، متنوعة التخصصات وهي:

  • الطور: الهندسة - العلوم والمياه وعلوم البحار - الصناعة والتكنولوجيا - الطب - الصيدلة - التمريض
  • رأس سدر: الزراعات الخاصة - كلية العلوم المالية والإدارية - كلية العلوم المجتمعية - كلية الطب البيطري
  • شرم الشيخ: الألسن واللغات - السياحة والفنادق - العمارة - الإنتاج الإعلامي- الفنون والتصميم

كما وقعت الجامعة عدة شراكات، واتفاقيات مع جامعات ومؤسسات أجنبية، من بينها: اتفاقية تعاون مع جامعة ساوث كارولينا الأمريكية، وتوأمة على مستوى البرامج مع جامعات أوروبية وإنجليزية.

وتأتي جامعة الملك سلمان الأهلية على مساحة 300 فدان موزعة على 3 أفرع، بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب وطالبة.

وتضم الجامعة سكن للطلبة، وملاعب ومباني دراسية متنوعة، وتوفر تأمينا صحيا ضد مخاطر التجارب العلمية والنقل.

كما تتضمن سيارات إسعاف ووحدات صحية داخل الحرم الجامعي، وبها العديد من الملاعب الخارجية والصالات المغلقة وحمامات السباحة.

جامعة الملك سلمان الأهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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