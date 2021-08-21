غدًا.. انعقاد المؤتمر العلمى الأول للزمالة المصرية في الشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن انعقاد مؤتمر الزمالة العلمي الأول بمحافظة الشرقية، بمقر نادى الشرقية الرياضى.

وقال الدكتور هشام مسعود، و كيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه من المقرر أن ينعقد المؤتمر غدا، فى تمام العاشرة صباحا بقاعة الشهيد أحمد منسى، بنادى الشرقية الرياضى، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وقيادات مديرية الصحة بالشرقية.

ويتابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمركز.

كما تابع عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتم التأكد من أنتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر 18 عاما فأكثر، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظاً على صحتهم و سلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر.

وشدد وكيل الوزارة على التنظيم الجيد، وتوفير استراحات للمواطنين، بجوار السيارات والعيادات المتنقلة، وتوفير كافة أوجه سبل الراحة للنزلاء أثناء التطعيم.

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة 9 ص وحتى 9 مساء، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.