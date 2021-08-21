السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأربعاء.. مباحثات نمساوية روسية حول الأزمة فى أفغانستان

سباستيان كورتس
سباستيان كورتس

يلتقي المستشار النمساوي سباستيان كورتس، الأربعاء المقبل، مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الذي سوف يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة فيينا.
وقالت المستشارية النمساوية- في بيان اليوم السبت- إن “الوزير الروسي سوف يبحث مع المستشار النمساوي عدة ملفات مهمة خاصة الأزمة في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، والعقوبات الأوروبية على بيلاروسيا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأشارت المستشارية إلى مباحثات تالية تجمع الوزير الروسي مع نظيره النمساوي الكسندر شالينبرج حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها جائحة كورونا والهجرة غير الشرعية.
يذكر أن الوزير الروسي سوف يقوم بجولة أوروبية تبدأ الثلاثاء المقبل وتشمل إيطاليا والنمسا والمجر وتستمر ثلاثة أيام.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني، من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.
وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يللهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.

فيينا خارجية روسيا روسيا لافروف أفغانستان العقوبات الأوروبية

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