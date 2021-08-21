السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبداللطيف: يجب مراعاة نسب إصابات كورونا بالدول المستهدفة للترويج للسياحة

عاطف عبداللطيف
عاطف عبداللطيف

طالب عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون، بوضع خطط قوية وغير تقليدية واختيار الأسواق السياحية المستهدفة لجذب سياحة منها، من خلال خطة تسويق السياحة المصرية خارجيا، والتي ستبدأ خلال أيام، مع مراعاة نسب حالات كورونا بالدول المستهدفة والإعلان عن منتجات سياحية تناسب الظروف الحالية، مثل السياحة الاستشفائية والعلاجية والروحانية، وكذلك سياحة اليخوت التي تولي الدولة اهتماما كبيرا بها، مع وضع المدن السياحية الجديدة مثل العلمين والجلالة على الخريطة السياحية.

ودعا عبداللطيف إلى تفعيل بوابة السياحة الإلكترونية لتحمي نشاط السياحة الداخلية والخارجية من دخلاء المهنة وشركات بير السلم التي تضر بالسياحة وتحرق الأسعار، ويجب توثيق كل التعاقدات على البوابة الإلكترونية والخدمات المقدمة للعميل نظير تعاقده على الإقامة بأحد المنتجعات السياحية من خلال حجوزات وعروض شركات السياحة التي تعلن عنها لعملائها. 

وكان رئيس جمعية مسافرون أكد أن نسب الحجوزات بفنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر تتزايد بشكل يومي، متوقعا عودة معدلات السياحة الروسية الوافدة لمصر تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها أكتوبر المقبل.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن السياحة المصرية أصبحت المكان الوحيد الآمن للسياح الروس ومختلف الجنسيات الأخرى، نتيجة لما أحرزته مصر من تقدم ملموس في السيطرة على فيروس كورونا، وكذلك ما تم من استعدادات طوال السنوات الماضية لإصلاح البيت السياحي من الداخل وإعادة التطوير للمنتجعات السياحية ومساندة الدولة بمبادرات تمويل قوية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ومساندة القطاع السياحي. 

وأكد رئيس مسافرون على جاهزية المنشآت الفندقية لاستقبال السياحة الوافدة، خاصة أن عودة السياحة الروسية ستفتح الباب أمام جنسيات أخرى لزيارة مصر والاستمتاع بشواطئها المتميزة، فضلا عن انتعاش السياحة الثقافية بشكل كبير هذا العام في ظل ما تم من افتتاحات لمشروعات سياحية عظيمة وانتظار تحديد موعد افتتاح المتحف الكبير، الذي أصبح حديث العالم والجميع ينتظرون افتتاحه في أقرب وقت.

عبد اللطيف يجب مراعاة نسب حالات كورونا بالدول المستهدفة والاعلان منتجات سياحية تناسب الظروف

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

بنصف قيمة عقده الحالى.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

«التعليم» تعلن رابط فحص تظلمات الثانوية العامة اليوم

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

حفل الفنان محمد الحلو ضمن مهرجان القلعة

حفل الفنانة نادية مصطفى فى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

خطة متكاملة.. كواليس جهود مصر لبدء مباحثات السلام وتثبيت الهدوء فى غزة

«المحامين العرب» يدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلى لسيادة لبنان

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا