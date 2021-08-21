عبداللطيف: يجب مراعاة نسب إصابات كورونا بالدول المستهدفة للترويج للسياحة

طالب عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون، بوضع خطط قوية وغير تقليدية واختيار الأسواق السياحية المستهدفة لجذب سياحة منها، من خلال خطة تسويق السياحة المصرية خارجيا، والتي ستبدأ خلال أيام، مع مراعاة نسب حالات كورونا بالدول المستهدفة والإعلان عن منتجات سياحية تناسب الظروف الحالية، مثل السياحة الاستشفائية والعلاجية والروحانية، وكذلك سياحة اليخوت التي تولي الدولة اهتماما كبيرا بها، مع وضع المدن السياحية الجديدة مثل العلمين والجلالة على الخريطة السياحية.

ودعا عبداللطيف إلى تفعيل بوابة السياحة الإلكترونية لتحمي نشاط السياحة الداخلية والخارجية من دخلاء المهنة وشركات بير السلم التي تضر بالسياحة وتحرق الأسعار، ويجب توثيق كل التعاقدات على البوابة الإلكترونية والخدمات المقدمة للعميل نظير تعاقده على الإقامة بأحد المنتجعات السياحية من خلال حجوزات وعروض شركات السياحة التي تعلن عنها لعملائها.

وكان رئيس جمعية مسافرون أكد أن نسب الحجوزات بفنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر تتزايد بشكل يومي، متوقعا عودة معدلات السياحة الروسية الوافدة لمصر تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها أكتوبر المقبل.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن السياحة المصرية أصبحت المكان الوحيد الآمن للسياح الروس ومختلف الجنسيات الأخرى، نتيجة لما أحرزته مصر من تقدم ملموس في السيطرة على فيروس كورونا، وكذلك ما تم من استعدادات طوال السنوات الماضية لإصلاح البيت السياحي من الداخل وإعادة التطوير للمنتجعات السياحية ومساندة الدولة بمبادرات تمويل قوية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ومساندة القطاع السياحي.

وأكد رئيس مسافرون على جاهزية المنشآت الفندقية لاستقبال السياحة الوافدة، خاصة أن عودة السياحة الروسية ستفتح الباب أمام جنسيات أخرى لزيارة مصر والاستمتاع بشواطئها المتميزة، فضلا عن انتعاش السياحة الثقافية بشكل كبير هذا العام في ظل ما تم من افتتاحات لمشروعات سياحية عظيمة وانتظار تحديد موعد افتتاح المتحف الكبير، الذي أصبح حديث العالم والجميع ينتظرون افتتاحه في أقرب وقت.