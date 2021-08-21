السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تجارة عين شمس» تعلن شروط الالتحاق بقسم الفرنساوي بالشراكة مع جامعة بواتييه

الدكتور خالد قدري
الدكتور خالد قدري

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري عميد الكلية، شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بالشراكة مع جامعة بواتييه الفرنسية، ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور خالد قدري، أنه سيتم استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة البكالوريا الفرنسية وغيرها، للعام 2020/2021 والراغبين في الالتحاق بالقسم للعام الجامعي 2021/2022 بدءا من الأحد المقبل 22 أغسطس الجاري.

وقال إن شروط التقدم لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية تتضمن أن يكون الطالب مقبولا في كلية التجارة جامعة عين شمس-نظامي، وأن يكون الطالب حاصلا على دبلوم اجادة اللغة الفرنسية DELF-B2، ويُعفى من هذا الشرط الطلبة الحاصلين على البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية باللغة الفرنسية، ويُقبل ملف الطالب ويُعلق القبول لحين ورود بطاقة الترشيح.

وأضاف: تتمثل اختبارات الالتحاق بالبرنامج في اختبار اللغة الفرنسية لجميع المتقدمين والذي ينظمه المعهد الفرنسي بالكلية ويُعقد يومي الاثنين 23 أغسطس الجاري من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 12 ظهراً أو الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً ولا يجوز للمتقدم حضور هذا الاختبار إلا مرة واحدة، واختبار الرياضيات الذي ينظمه القسم ويُعقد بعد اختبار اللغة الفرنسية، ومقابلة شخصية مع لجنة من ممثلي كلية التجارة جامعة عين شمس وممثلي معهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه بفرنسا يتم تحديد موعدها بعد انتهاء جميع الاختبارات السابقة.

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