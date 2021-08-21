السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

20 ألف إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند اليوم السبت تسجيل 20 ألفا و571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليون و30 ألفًا و281 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 261 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 9 آلاف و87 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية.

ومن بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 20 ألفًا و336 حالة بين عامة الناس، وتسجيل 235 حالة بين نزلاء السجون.

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