الدفاع الروسية: 28 عملية قصف من جانب «النصرة» فى إدلب

الدفاع الروسية: 28 عملية قصف من جانب "النصرة" في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 28 عملية قصف من جانب مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، جاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة ، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب، و10 عمليات في محافظة اللاذقية، وعمليتين في حلب، وعمليتين أخريين في حماة.

وفي منطقة تل رفعت بريف حلب تم رصد 6 عمليات قصف من جانب الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب، كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين على العودة إلى الحياة السلمية".

و علي صعيد آخر ، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقال 34 من أفراد تنظيم "داعش" ومتعاملين معه وذلك في عملية أمنية في الريف الغربي لمدينة الرقة شمالي سوريا.

وأوضحت "قسد" أنها أنهت حملة تمشيط ومداهمات واسعة النطاق في مناطق محددة في ريف المحافظة الغربي، ضبطت خلالها أربعة ممن قالت إنهم أعضاء في خلية إرهابية لداعش، إضافة إلى اعتقال 30 من "المتعاملين مع التنظيم في تقديم الدعم اللوجستي وإيواء العناصر الإرهابية".

وأشارت إلى أنها صادرت "كمية من الأسلحة والذخيرة وكذلك ألبسة عسكرية كانت بحوزة الخلية الإرهابية".

وقالت إن العملية جاءت "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة حول تسلل بعض العناصر الإرهابية إلى المخيمات العشوائية في ريف الرقة الغربي بعد تسهيل بعض القاطنين فيها لعمل تلك العناصر وإيوائهم وتقديم الدعم اللوجستي لهم".

وكانت تلك القوات بدأت حملة أمنية غير مسبوقة في مارس الماضي بمشاركة 5 آلاف من أفرادها ضد تنظيم "داعش" والمتعاونين معهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وأعلنت في نهاية الحملة التي استمرت نحو شهر اعتقال العشرات من "داعش"، بينهم قياديون.