ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل رقما قياسيا فى إصابات كورونا

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم السبت، رقمًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من خضوع الولاية لإغلاق منذ 8 أسابيع، حيث سجلت 825 إصابة محلية وسبع إصابات وافدة، فضلًا عن ثلاث حالات وفاة، حتى مساء الجمعة.



ومع تسجيل 61 إصابة في ولاية فيكتوريا وثماني إصابات في منطقة العاصمة الأسترالية التي تضم العاصمة كانبيرا، ترتفع حصيلة الإصابات في كل أستراليا إلى 894 إصابة جديدة بالفيروس، لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 754 حالة والمسجل يوم الخميس الماضي.



وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان يوم الجمعة أنه سيتم تمديد الإغلاق في منطقة سيدني الكبرى حتى نهايةسبتمبر مع تشديد القيود اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.



وسجلت أستراليا اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن أكثر من 970 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.