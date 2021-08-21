السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة الكابيتول تبرئ عنصرها الذى قتل متظاهرة خلال أحداث اقتحام الكونجرس

الكونجرس
الكونجرس

نقلت قناة "NBC"، أن شرطة الكابيتول أصدرت قرارًا ببراءة عنصرها الذي قتل بالرصاص المواطنة والعسكرية السابقة في القوات المسلحة الأمريكية، أشلي بابيت، خلال أحداث اقتحام الكونجرس.

وقالت قيادة شرطة الكابيتول في وثيقة داخلية، حسب تقرير نشرتها القناة الجمعة، إنه "لن يتم اتخاذ أي خطوات لاحقة في إطار هذه القضية".

وأغلقت وزارة العدل الأمريكية قضية مقتل بابيت في أبريل حينما توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد أسس قضائيا لملاحقة رجل الشرطة الذي قتلها.

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 6 يناير، مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم بابيت التي قتلت برصاص عنصر من قوات الأمن.

وصادق مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير الماضي.

وصوت 252 نائبًا لصالح تشكيل اللجنة مقابل 175 صوتا ضدها، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بهذا الصدد.

و في وقت سابق ، أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تدخلت لتحقق في احتمال وجود متفجرات في سيارة قرب مقر الكونجرس في واشنطن.

وأوضحت الشرطة مبنى الكابيتول في واشنطن: "نحقق بصحة تهديد بوجود قنبلة"، مشيرة إلى تدخلها لتفتيش "سيارة مشبوهة قرب مكتبة الكونجرس"، ولا تعقد جلسات في الكونجرس راهنًا بسبب العطلة البرلمانية إلا أن موظفين يأتون إلى الكابيتول.

جدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي نظر في يناير الماضي في عزل ترامب من منصب الرئاسة على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام الكابيتول الذي تعرض لهجوم أنصاره في اليوم الذي اجتمع فيه المشرعون لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن والتي تحدث ترامب عن تزويرها.

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