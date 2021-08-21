السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

الثلاثاء.. عرض "الوردة والتاج" ضمن فعاليات مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي

عرض «الوردة والتاج» ضمن فعاليات مهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي

مهرجان مسرح بلا إنتاج
مهرجان مسرح بلا إنتاج

 يشارك العرض المسرحي الوردة والتاج، للمخرج إبراهيم أشرف ضمن العروض المحلية المشاركة بالدورة الحادية عشرة من مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، التي تنطلق الأحد المقبل بمدينة الإسكندرية، وتستمر حتى 26 أغسطس الجاري.
تعرض المسرحية، الثلاثاء المقبل، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان، وهي من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة (العروض المصرية الحية) بالدورة السابعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
المسرحية تأليف الكاتب الإنجليزي “جي بي بريستلي”،  وإخراج إبراهيم أشرف، وهي عمل شبابي يدعو إلى الأمل والتمسك بالحياة، حيث يستعرض العرض حالة اليأس والإحباط التي انتابت الكثير من مواطني أوروبا بعد الدمار الشديد الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، إذ يجتمع نماذج من البشر في إحدى الحانات تختلف أعمارهم ما بين الشباب والشيخوخة يسخطون من واقعهم البائس ويتمنون الموت إلى أن يظهر فجأة زائر غريب بملابس سوداء يدعى “الموت” ليحقق رغبتهم في الرحيل، فإذا بهم يتمسكون بالحياة ويبدأون في مقاومة الواقع المظلم والبحث عن زوايا مضيئة.
تعقد فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان (مسرح بلا إنتاج) الدولي بمدينة الإسكندرية، في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس الجاري، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان إبراهيم الفرن، ويديرها أحمد سمير.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، قررت  اختيار الفنان الدكتور أشرف زكي، أن يكون حامل لاسم الدورة الحادية عشر لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، والتي ستقام في أغسطس القادم لعام 2021 في الفترة ما بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و بدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها الدكتور مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد.

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