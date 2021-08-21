السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل المغربى يؤكد على سعى بلاده لعلاقات قوية مع إسبانيا

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

قال عاهل المغرب الملك محمد السادس،إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع إسبانيا بعد نشوب خلاف بين البلدين هذا الربيع.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، أوضح في كلمة موجهة للشعب أن المغرب "يحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار".

 

وأضاف أن "هذا هو نفس المنطق، الذي يحكم توجه المملكة اليوم في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا".

 

وأدت استضافة إسبانيا لزعيم "جبهة البوليساريو" من أجل العلاج الطبي إلى إثارة غضب المغرب في أبريل. 

ويعتبر المغرب منطقة الصحراء التي تسعى جبهة البوليساريو إلى استقلالها، إقليما تابعا له.

 

وخففت الرباط بعد ذلك القيود الحدودية مع جيب سبتة الإسباني في شمال المغرب في 17 مايو، ما أدى إلى تدفق ما لا يقل عن ثمانية آلاف مهاجر تمت إعادة معظمهم.

 

وقال العاهل المغربي إن هذه "الأزمة غير المسبوقة.. هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة"، مشيرا إلى أن البلدين ناقشا العلاقات الثنائية منذ الأزمة.

 

وأضاف أن المغرب يتطلع إلى "تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين الجارين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات".

 

 وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة المغربية، 8 آلاف و216 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 799 ألفًا و775 حالة.


وأفادت الوزارة - في بيان له- بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 40 ألفًا و815 من الفحوصات، قد بلغ 7 ملايين و776 ألفًا و392 تحليلًا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.
 

وأضافت أنه تم تسجيل 115 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 ألفًا و587 حالة، كما تم تسجيل 8 آلاف و671 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 707 آلاف و143.

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