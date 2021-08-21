زاخاروفا: العقوبات التى فرضتها بريطانيا ضد روسيا «غير شرعية»

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن العقوبات، أحادية الجانب التي فرضتها بريطانيا على روسيا على خلفية قضية أليكسي نافالني "غير شرعية".



وقالت زاخاروفا - في منشور على "تليجرام"، "إن روسيا كانت قد دعت بريطانيا وشركاءها مرارا لتقديم الأدلة المتعلقة بقضية نافالني، لكنهم ما زالوا يتجاهلون تلك الدعوات".



وأضافت أن "الخيال بشأن الأسلحة الكيميائية أمر تقليدي للخارجية البريطانية"، داعية "للعمل النزيه" في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



وتابعت: "أما بخصوص نظام العقوبات، فإن القيود أحادية الجانب غير شرعية، إذ أنها لم تحظ بموافقة مجلس الأمن الدولي".



وأكدت زاخاروفا أنه يجب على بريطانيا أن "تحاسب مسؤولي الأجهزة الأمريكية المعنية لعدم تنفيذهم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على إتلافها".



وجاء ذلك تعليقا على فرض بريطانيا عقوبات على 7 مواطنين روس يقال إنهم موظفون في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، على خلفية قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا، 785 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 20992 إصابة جديدة، بينها 1925 حالة في موسكو.

وشهدت روسيا قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الصيف الحالي، بلغت ذروتها في يوليو، وعزتها السلطات لسلالة "دلتا" وضعف الإقبال على اللقاحات محلية الصنع.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 625 ألفا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ572 ألفا و641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونا و494 ألفا و212 إصابة.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونا و322 ألفا و258 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و152 ألفا و205 إصابات.