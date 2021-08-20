السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

ميركل تجرى زيارة إلى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

ميركل
ميركل

تجري أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، الأسبوع المقبل، زيارة إلى إسرائيل، تبدأ بعد غدٍ الأحد.

ميركل تجري زيارة إلى إسرائيل 

وأكدت أولريكه ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن ميركل ستلتقي في بداية زيارتها، الأحد، بيتسحاق هيرتسوج الرئيس الإسرائيلي، ونفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته يائير لابيد، لإجراء العديد من المناقشات. 

وكذلك، ستتوجه ميركل، في اليوم ذاته، لوضع إكليل من الزهور في نصب "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى زيارة معرض ومركز مستقبلي للتوثيق هناك.

إسرائيل تمنح ميركل دكتوراه فخرية

ومن المقرر أن تحصل ميركل على الدكتوراه الفخرية من معهد إسرائيل للتكنولوجيا في حيفا، على أن يقام خلاله حفل تكريم في القدس المحتلة.

وفي يومها الثاني من الزيارة، ستجتمع ميركل بممثلين عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، وبعدها تختتم زيارتها عائدة إلى برلين.

وتأتي زيارة ميركل قبل الانتخابات العامة في ألمانيا، والمقررة في 26 سبتمبر المقبل.

إسرائيل ميركل المستشارة الألمانية الهولوكوست الدكتوراة الفخرية القدس

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