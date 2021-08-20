اللجنة الأسقفية للإعلام تنظم محاضرة حول «الكفن المقدس»

نظمت اللجنة الأسقفية للإعلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، محاضرة بعنوان "الكفن المقدس" يقدمها الأب الدكتور ميلاد صدقي، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون.

جاء ذلك بحضور الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، مسؤول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام. دارت المحاضرة حول أربعة محاور رئيسية وهي "الكفن كذخيرة مقدسة"، "الكفن كوثيقة ناطقة"، "الكفن كشاهد صامت"، وأخيرًا "الكفن كرسالة شخصية".

وفي نهاية اللقاء، ألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة شكر فيها الأب ميلاد صدقي على هذه المحاضرة، والحضور الذين حرصوا على المشاركة في هذا اليوم، كما قام صاحب النّيافة بإهداء الأب ميلاد درع اللجنة الأسقفية للإعلام، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وتختتم الكنيسة القبطية غدًا السبت، صوم السيدة العذراء مريم، الذي استمرت فعالياته على مدار 15 يومًا متتاليًا، تضمنت النهضات الروحية.



كما تضمنت النهضة برنامج يومى للعذراء، كورال للأطفال أو الشباب يشمل مدائح وتراتيل العذراء باللغات العربية والقبطية واليونانية القديمة، وتختتم النهضات فى كل يوم بعظة روحية، تستضيف خلالها كل كنيسة أسقف أو كاهن أو خادم من مكان خارج الإيبارشية، حتى تنتهى فى تمام الساعة التاسعة مساءً.



وخلال الاحتفالات السنوية، التى أطلقتها الكنيسة القبطية خصيصًا لتكريم "العذراء" تلك السيدة التى اكتسبت مكانة كبيرة لدى جميع الطوائف، تستقبل أديرة وكنائس السيدة العذراء مريم الاف الزائرين للاحتفاء بها خلال الـ15 يومًا.



ومن أشهر تلك الأديرة والكنائس: "دير السيدة العذراء الشهير بالمخرق، وديرها بـ"درنكة" بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، الذى يستقبل نحو مليوني زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف



"صوم العذراء" هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ماعدا يومىّ الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط، وهناك البعض الأخر يصومون خلاله بالماء والملح فقط، وخاصةً أصحاب النذور، الذين لهم طلبات خاصة من الله وخلال فترة الصوم يزهدون الطعام ويترجون العذراء لتشفع لهم عند الله يلبى طلباتهم.



