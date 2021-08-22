«الالتزام هو الحل».. روشتة العبور الآمن من الموجة الرابعة لـ«كورونا»

أيام قليلة تفصلنا - بحسب المؤشرات والتقديرات من جانب المتخصصين - عن موعد بدء الموجة الرابعة من الجائحة، في ظل تحذيرات شديدة من قبل وزارة الصحة والسكان على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، من أجل تجاوز هذه الفترة بأقل الخسائر.

إذ سجل مؤشر إصابات فيروس كورونا ارتفاعًا ملحوظًا عن الأسابيع الماضية، فأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تجاوز معدل الإصابات اليومي 100 إصابة جدية، مقارنةً بالأسابيع الماضية من شهر يوليو وأغسطس، حيث لم يتجاوز فيهما الإصابات عن 50 حالة يومية.

وكشفت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث في مصر، أن البلاد ستدخل الموجة الرابعة من فيروس كورونا في شهر سبتمبر المقبل، لكن حتى الآن، ليس واضحًا كم سيبلغ معدل الإصابات اليومي من الفيروس.

وأشارت مستشار وزيرة الصحة، في تصريحات له، إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًأ في الإصابات ومعدل التردد اليومي على المستشفيات زاد خلال هذا الأسبوع، مشددة على دور المواطنين في التحكم في مؤشر إصابات كورونا من خلال سلوكياتهم.

هذا وتستعرض "الدستور"، أهم نصائح الأطباء التي يجب اتباعها خلال العشرة أيام قبل بدء الموجة الرابعة، من أجل العبور منها بسلام.

اللقاح له دور كبير في الحد من انتشار الوباء

وشدد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة الحرص على سلامة المواطنين فيجب عدم التراخي في اتباع التعليمات التي أعلنت عنها وزوارة الصحة والسكان والأطباء، موضحًا أن من أبرز الإجراءات الصحية التي يجب اتباعها هي الالتزام بالبعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أو القناع الزجاجي للأطفال.

وناشد رئيس لجنة الصحة، بأهمية الحصول عى التطعيم، الذي بدوره يقي من الإصابة بفيروس كورونا فضلًا على قدرته في تقويض انتشار الفيروس، وذلك من خلال إنخفاض معدلات الإصابة الجديدة، مشيرًا إلى أ، مصر لديها أجود الأنواع من لقاح كورونا ولا خوف على الإطلاق.

حتى الآن استقبلت 21 مليونًا و881 ألفًا و600 جرعة لقاح متنوعة بين 5 لقاحات وهي “سينوفاك، وجونسون، وسينوفارم، وسبوتنيك، وأسترازينيكا”، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان.

عدم التعامل المباشر مع الأشخاص دون كمامة

الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الباطنة، لفتت إلى أن جميع الأعمار عرضة للإصابة بالفيروس ولا يقتصر المرض على سن محددة، لذا يجب توعية الأسرة بمدى خطورة الفيروس بهدف اتباع سلوكيات الوقاية منه، وذلك لن يحدث سوى باتباع الأجراءات الصحية على الكبار قبل الصغار.

وعن أهم الإجراءات الطبية التي يجب اتباعها خلال تلك الأيام، أكدت استشاري أمراض الباطنة، أنه “يأتي على رأسها ارتداء الكمامة الطبية الواقية، وكذا الحال بالنسبة للأطفال، فيجب على من دون الـ5 سنوات أن يرتدوا قناع الوجه الواقي حتى لا يتسببوا في أي مشكلة في التنفس للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 5 سنوات”.

وحذرت من التعامل المباشر مع أي شخص خارج المنزل دون ارتداء الكمامة الطبية، مشيرة إلى أهمية الوقاية خلال تلك الفترة لأنها سيتوقف عليها مدى ارتفاع أو انخفاض معدل إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة.