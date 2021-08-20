موسيمانى يتمسك ببيع ناصر وبيكهام ويرفض الاستغناء عن جونيور أجاى

بدأ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الأهلى، بالتنسيق مع لجنة التخطيط للفريق برئاسة محسن صالح، خلال مجموعة من الجلسات المتعاقبة- فى رسم ملامح قائمة الفريق، وذلك بتحديد الصفقات الجديدة، وحسم أسماء اللاعبين المقرر رحيلهم أو عودتهم من الإعارة.

وشدد «موسيمانى» على أنه لا يريد بقاء أى لاعب فى القائمة وهو لا يشارك مع الفريق ويكتفى بالبقاء على دكة الاحتياطى، والأمر نفسه بالنسبة للمعارين، بحيث لن يعود إلا اللاعب الذى حقق أعلى نسبة مشاركة وكان له تأثير إيجابى مع فريقه خلال فترة الإعارة.

وحدد المدرب الجنوب إفريقى بعض الأسماء التى قرر عودتها إلى صفوف الفريق، وهم: عمار حمدى، المعار إلى الاتحاد السكندرى، وأحمد عبدالقادر، المعار إلى سموحة، مع دراسة موقف محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق المعار إلى سموحة، فيما طالب فى المقابل بتجديد إعارة الرباعى: العربى بدر «الجونة»، وصالح نصر «وادى دجلة»، ومحمد فخرى وشادى رضوان «البنك الأهلى».

وقال المدير الفنى للأهلى إن قراره بتجديد إعارة اللاعبين الأربعة سالفى الذكر لا يأتى لكونهم لا يستحقون التواجد مع فريق «القلعة الحمراء»، ولكن للرغبة فى اكتسابهم الثقة والخبرات والإمكانات اللازمة التى تؤهلهم للعودة من جديد والمشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وطالب لجنة التخطيط لفريق الكرة بوضع شرط فى عقد أى لاعب تتم إعارته خلال الفترة المقبلة، ينص على أن «أى نادٍ يريد ضم لاعبين من القلعة الحمراء، عليه منحهم أفضلية المشاركة فى المباريات»، من أجل أن يكون هؤلاء اللاعبون تحت نظره ومتابعته.

وبالنسبة للراحلين نهائيًا، تمسك «موسيمانى» بمغادرة أحمد رمضان «بيكهام» وناصر ماهر، بعد توتر علاقته بهما ودخولها فى طريق مسدود، على الرغم من معاناة الفريق فى مركزيهما بسبب ضغط المباريات.

وحسبما علمت «الدستور»، رفض «بيكهام» اللعب فى مركز الظهير الأيمن، عقب مباراة بيراميدز، وقال إنه يجيد اللعب فى مركزى المساك ووسط الملعب، الأمر الذى أغضب «موسيمانى» من اللاعب، معتبرًا هذا التصرف عدم اعتراف بوجهة نظره والتدخل فى قراراته.

ولا يختلف موقف «ناصر» عن «بيكهام»، وكان السبب الرئيسى لغضب المدرب الجنوب إفريقى منه هو اعتراضه على قراراته، إلى جانب رفض اللاعب الجلوس على دكة البدلاء وعدم إشراكه فى المباريات رغم تراجع مستوى محمد مجدى «أفشة» فى العديد من المباريات، ولذلك أخطر اللاعبان وكيلى أعمالهما برفض الدخول فى أى صفقة تبادلية، مشددين على رغبتهما فى الرحيل النهائى وعدم الإعارة لمدة موسم.

وبينما طالب أعضاء الجهاز الفنى برحيل النيجيرى جونيور أجاى، بسبب ابتعاده عن الفريق لفترات طويلة جراء الإصابة، تمسك «موسيمانى» بخدمات اللاعب، معتبرًا أنه من أهم اللاعبين الأجانب فى صفوف الفريق.

وتدرس إدارة الأهلى فكرة رحيل المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، من أجل إنعاش خزينة النادى، بعدما قدم وكيله عروضًا مغرية للتعاقد معه، أبرزها من تركيا، مع تحديد من ٨ إلى ١٠ ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب.