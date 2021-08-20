الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سريلانكا تعلن حظر التجوال 9 أيام للسيطرة على كورونا

حظر التجوال في سيريلانكا
حظر التجوال في سيريلانكا

فرضت سريلانكا حظر تجوال ليلى لمدة تسعة أيام اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم، كإجراء جديد للسيطرة على انتشار مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا وسط تزايد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن المرض ، وذلك حسبما أعلن مسؤولون اليوم.
وقال قائد الجيش الجنرال شافيندرا سيلفا إن حظر التجول في جميع أنحاء البلاد سيدخل حيز التنفيذ من الساعة 10 مساء (1630 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة حتى 30  أغسطس.
وسيتم خلال تلك الفترة تشغيل الخدمات الأساسية فقط، بما في ذلك بعض المصانع والمطار والميناء في البلاد.

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