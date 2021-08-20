أسامة الأزهرى عن رواية «أوراق شمعون المصرى»: من أفضل الروايات التى قرأتها

أشاد مستشار الرئيس للشئون الدينية، الدكتور أسامة الأزهري، برواية "أوراق شمعون المصري"، للكاتب أسامة الشاذلي، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال "الأزهري" عن الرواية: أوراق شمعون المصري انتهيت من قراءة هذا العمل الروائي الملحمي البديع، ورغم شغفي بعالم الرواية، ضمن قائمة المقروءات الثابتة عندي، حتى قرأت من الروايات العربية والمترجمة ما لا أحصيه، إلا أن هذه الرواية ستظل تحتل عندي مكانًا شديد التميز، يجعلها من أفضل ما قرأت.. تحية احترام إليك أيها العظيم، الدكتور أسامة عبدالرءوف الشاذلي.

وكانت رواية "أوراق شمعون المصري"، للكاتب الروائي دكتور أسامة الشاذلي، قد صدرت عن دار الرواق للنشر والتوزيع في شهر مارس الماضي.

وهي عمل تاريخي درامي ضخم يصل إلى 638 صفحة ترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى، وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.

أما الأهم والجديد هو أن الرواية ترصد كذلك تاريخ العرب في نفس الحقبة الزمنية، وهي فترة غامضة إلى حد كبير واحتاج البحث فيها إلى سبع سنوات من العمل والجهد كي تكتمل هذه الرواية.

وتحتوي الرواية بجانب السرد التاريخي على أفكار فلسفية شديدة العمق٬ عن معنى التيه في الحياة وأسطورة الأرض المقدسة٬ وكذلك فكرة الإله والدين والشريعة في الديانة اليهودية من خلال قصة بطل الرواية الذي ولد من أب عبراني وأم مصرية وعرف باسم "شمعون المصري".

وأسامة الشاذلي يعمل أستاذًا لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، ويعد رائدًا من رواد جراحة القدم والكاحل في مصر والوطن العربي، ويقوم بتدريس مادة تاريخ الطب٬ بكلية الطب جامعة عين شمس٬ وكذلك بجامعة برشلونة.

ونشر عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ٬ وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012 ٬ وتعتبر "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى.