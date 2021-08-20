الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أسامة الأزهرى عن رواية «أوراق شمعون المصرى»: من أفضل الروايات التى قرأتها

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

أشاد مستشار الرئيس للشئون الدينية، الدكتور أسامة الأزهري، برواية "أوراق شمعون المصري"، للكاتب أسامة الشاذلي، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وقال "الأزهري" عن الرواية: أوراق شمعون المصري انتهيت من قراءة هذا العمل الروائي الملحمي البديع، ورغم شغفي بعالم الرواية، ضمن قائمة المقروءات الثابتة عندي، حتى قرأت من الروايات العربية والمترجمة ما لا أحصيه، إلا أن هذه الرواية ستظل تحتل عندي مكانًا شديد التميز، يجعلها من أفضل ما قرأت.. تحية احترام إليك أيها العظيم، الدكتور أسامة عبدالرءوف الشاذلي.

وكانت رواية "أوراق شمعون المصري"، للكاتب الروائي دكتور أسامة الشاذلي، قد صدرت عن دار الرواق للنشر والتوزيع في شهر مارس الماضي. 

وهي عمل تاريخي درامي ضخم يصل إلى 638 صفحة ترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى، وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.

Screen Shot 2021-08-20 at 6.15.23 PM

أما الأهم والجديد هو أن الرواية ترصد كذلك تاريخ العرب في نفس الحقبة الزمنية، وهي فترة غامضة إلى حد كبير واحتاج البحث فيها إلى سبع سنوات من العمل والجهد كي تكتمل هذه الرواية.

وتحتوي الرواية بجانب السرد التاريخي على أفكار فلسفية شديدة العمق٬ عن معنى التيه في الحياة وأسطورة الأرض المقدسة٬ وكذلك فكرة الإله والدين والشريعة في الديانة اليهودية من خلال قصة بطل الرواية الذي ولد من أب عبراني وأم مصرية وعرف باسم "شمعون المصري".

وأسامة الشاذلي يعمل أستاذًا لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، ويعد رائدًا من رواد جراحة القدم والكاحل في مصر والوطن العربي، ويقوم بتدريس مادة تاريخ الطب٬ بكلية الطب جامعة عين شمس٬ وكذلك بجامعة برشلونة.

ونشر عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ٬ وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012 ٬ وتعتبر "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى.

Screen Shot 2021-08-20 at 6.15.23 PM
Screen Shot 2021-08-20 at 6.15.23 PM
أوراق شمعون المصري الروائي أسامة الشاذلي أسامة الأزهري تاريخ العرب جراحة العظام

مواد متعلقة

أصبحت ظاهرة لافتة.. تعرف على أبرز 7 روايات تاريخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

كل شىء عن نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة «س وج»

«الأرصاد» توضح حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. تفاصيل درجات الحرارة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

صور

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى بالرصاص وآخرين بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة فى نابلس

رسالتان فى أسبوع.. تفاصيل خطاب ملك المغرب إلى الرئيس الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 خلال قمع وقفة منددة بالاستيطان فى الخليل