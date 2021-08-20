نائب التنسيقية ينجح فى استكمال أعمال تطوير مركز سراى القبة

نجح محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حل مشكلة توقف أعمال التطوير لمركز سراي القبة بمحافظة القاهرة، بعدما تقدم بطلب إحاطة حول توقف تنفيذ مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والذى تمت مناقشته في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذي أثمر عن مجموعة من التوصيات على رأسها تطوير استئناف العمل في تطوير هذه المراكز.

مركز سراي القبة

وقال إسماعيل، إنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية واستلام التصاريح اللازمة لأعمال التطوير، وتم بدء العمل بالمركز، موجهًا الشكر إلى كل من هانى طه، مدير مجلس إدارة مركز سراي القبة، والدكتور أيمن مرسى، المدير التنفيذي للمركز، على حرصهما على استكمال المشروع لتطوير مركز سراي القبة لتعود الفائدة على رواد المركز من أسر المنطقة.

مركز سراي القبة

وتشهد الفترة الأخيرة، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواء على الصعيد الميدانى أو الحضور في فعاليات محلية أو دولية.

مركز سراي القبة

وكان وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية قد شارك في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وطارق الخولي، ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعي، وراجية الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ، كما شهد اللقاء حضور نخبة من السياسيين والإعلاميين، وقيادات المجتمع المدني، والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات.

كما شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك"، الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وعماد خليل، ومنال هلال، أعضاء مجلس النواب، ومحمد فريد، وعمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ، وتضمن اللقاء جلسة حول "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.