الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يوجه بسرعة البدء في صيانة للكابلات بقرية النصر

محافظ مطروح
محافظ مطروح

زار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، قرية النصر على بعد ٤٠ كم غرب مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة. 

 جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة والوقوف على كافة الاحتياجات والمطالب للمواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والارتقاء بها. 

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محافظ مطروح 

 ووجه أهالي القرية الشكر إلى محافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته المستمرة  لتلبية احتياجات القرية خلال زيارته الميدانية  الثانية في عام ونصف العام وحرصه على التواصل مع المواطنين في كافة المناطق. 


وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال لقاء أهالى القرية أنه سيتم دراسة كافة الاحتياجات والمطالب مع توفيرها وفقا  للأولويات وخطة أعمال الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية بعدد من المناطق تباعا. 

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محافظ مطروح 

ووجه محافظ مطروح إلى شركة الكهرباء بسرعة البدء فى أعمال الصيانة للكابلات ومفاتيح المحول الكهربى الذى تم دعم القرية به العام الماضى بطاقة 100 ك بدلا من 50 ك والإفادة خلال أسبوعين، مع امكانية تقديم الأهالى على العدادات الكودية  خلال الفترة الحالية وفقا للضوابط والشروط . 

كما وجه محافظ مطروح لمديرية الصحة بمراجعة كافة احتياجات الوحدة الصحية بالقرية من دعم بالأطباء والتجهيزات الإدارية لتوفير الراحة لأطباء الوحدة وإلى شركة مياه الشرب بمطروح بتنظيم وصول سيارات مياه الشرب إلى الأهالى بالمنطقة  بالتنسيق مع رئيس القرية. 

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محافظ مطروح 


وأشار محافظ مطروح إلى جهود الدولة لتطوير القرى المصرية  وتوفير حياة كريمة لأهلها  وأنه جارى حصر كافة مطالب  واحتياجات كل مدينة بالمحافظة  بقراها وتجمعاتها  وتحديد الأولويات لدخول المرحلة القادمة من مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة  وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى بعدد 11 قرية بالمحافظة بنسبة 100%. 

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محافظ مطروح 
الجهات المعنية الساحل الشمالي الغربي اللواء خالد شعيب قرية النصر مطروح

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